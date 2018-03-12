Стволовые клетки и чудеса: документальный фильм Би-би-си

Авторы этого выпуска Panorama попытались выяснить, что может ждать людей, готовых лечиться стволовыми клетками.

Стволовые клетки могут произвести настоящую революцию в медицине XXI века, сопоставимую с прорывом, которым оказалось открытие пенициллина в прошлом столетии.

Однако безопасность новых клеточных технологий еще не доказана.

Авторы этого выпуска программы Panorama попытались выяснить, что именно клиники клеточной терапии предлагают людям, готовым пройти лечение стволовыми клетками, несмотря на потенциальные риски.