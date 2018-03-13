Спецпроект Би-би-си "Поколение Путина". История Софии Пульвер

31 декабря 1999 года Владимир Путин впервые стал исполнять обязанности президента России. Спустя 18 лет он снова баллотируется на этот пост. С тех пор прошло больше 18 лет и выросло целое поколение.

Что думают дети, которые родились при Путине и 18 марта впервые смогут проголосовать? Хотят ли изменений и пойдут ли на выборы?

В третьей серии - история Софии Пульвер из Воронежа. Соня рассказывает: "В детстве я выучила две вещи: я живу на улице Свободы, наш президент - Владимир Путин. Ну, и так всю жизнь. Это неправильно".

Теперь она - активист местного штаба Алексея Навального и верит в то, что когда-нибудь оппозиционер станет президентом и будет "прекрасная Россия будущего".