Спецпроект Би-би-си "Поколение Путина". История Анны Личаевой

31 декабря 1999 года Владимир Путин впервые стал исполнять обязанности президента России. Спустя 18 лет он снова баллотируется на этот пост. С тех пор прошло больше 18 лет и выросло целое поколение.

Что думают дети, которые родились при Путине и 18 марта впервые смогут проголосовать? Хотят ли изменений и пойдут ли на выборы?

В пятой серии - история Анны Личаевой из Москвы. Ане 19 лет, она закончила немецкую школу, а теперь учится в МГИМО. Девушка говорит, то, что она всю жизнь живет при Владимире Путине для нее - "не проблема". Идею не голосовать на выборах Аня считает глупой.

"Для моего поколения открыто столько возможностей, - считает Аня. - Мы можем достичь абсолютно всего, чего захотим".