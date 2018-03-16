На борту "Теодора Рузвельта" - одного из мощнейших авианосцев в мире

Авианосец "Теодор Рузвельт" - не только один из мощнейших кораблей в мире, но и форпост США на Ближнем Востоке. Здесь совершают до 100 вылетов в сутки, каждый из которых готовят по несколько часов.

У самолетов ВМС США, которые базируются на "Теодоре Рузвельте", есть сразу несколько целей. Главная из них - поддержка задач в Сирии и Ираке - это и нанесение авиаударов, и сбор разведывательных данных, и прикрытие наземных операций.

Кроме того, авианосец помогает бороться с пиратством и контрабандой в Персидском заливе. За действиями России в регионе здесь тоже следят.

Адмирал ВМС США Стив Колер рассказывает: "Россия и Китай сейчас заинтересованы в [развитии] своих флотов, как и США. В отличие от ситуации 20 лет назад, сейчас есть конкуренция за господство в море".

На борту огромного корабля постоянно находятся 5000 тысяч моряков. Среди них есть даже те, кто говорят по-русски.

"Это очень интересная работа, - говорит старшина второго класса ВМС США Анжелика Турано. - Я никогда не думала, что смогу сделать это, но я сделала это. Это будет самый интересный опыт, который я получила за всю свою жизнь".