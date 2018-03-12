Тереза Мэй требует от России объяснений

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

По словам премьера, это было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием "Новичок".

"Весьма вероятно, что Россия несет ответственность за действия, совершенные против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", - заявила Мэй.

Тереза Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения по поводу произошедшего.

Российский МИД заявил, что обвинения британского премьера являются "очередной информационно-политической кампанией".