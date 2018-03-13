ТВ-новости: ответ Лаврова корреспонденту Би-би-си об отравлении Скрипаля

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за вторник, 13 марта:
- Разбираемся, что такое нервно-паралитическое вещество "Новичок".
- К чему может привести конфликт между Лондоном и Москвой из-за отравления Сергея Скрипаля? ЕС и США уже заявили, что поддержат Британию.
- Отставка главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона. Его последним публичным заявлением стала поддержка Британии по делу Скрипаля.
- Новые подробности по делу об инциденте в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, где в начале февраля погибло много россиян. Услышим американскую версию тех событий.
- Как поссорились российский депутат Милонов и бывший польский министр Сикорский в эфире Би-би-си.