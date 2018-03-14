ТВ-новости: санкции Британии против России: кто от них пострадает?
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ТВ-новости: санкции Британии против России: кто от них пострадает?

  • 14 марта 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за вторник 14 марта:

  • Британия высылает более 20 российских дипломатов и грозит замораживать российские счета в ответ на отравление Сергея Скрипаля и его дочери.
  • Услышим, как реагируют на британские санкции в Лондоне и Москве и к чему может привести обострение отношений между Россией и Соединенным Королевством.
  • Будем вспоминать Стивена Хокинга - великого ученого, который изменил наши представления о Вселенной и был популяризатором науки. Он умер в возрасте 76 лет.
  • Мы продолжим знакомиться с героями нашей серии "Поколение Путина" - людей, которые другого российского лидера, кроме действующего президента, не знали.

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