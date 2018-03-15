"Надо по роже англичанам". Как на британские санкции отреагировали в Москве и Лондоне

Как строить отношения России и Британии и как реагировать на решение британских властей выслать 23 российских дипломата в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери - Русская служба Би-би-си спросила у прохожих в Москве и Лондоне их мнение.

Как сказала накануне премьер-министр Британии Тереза Мэй, высылка дипломатов станет крупнейшей за последние 30 лет и "подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы".