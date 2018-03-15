Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, известный своей жесткой линией в отношении Москвы, посоветовал России, на которую британские власти возложили ответственность за нападение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, "убраться и заткнуться".
Министр обороны Британии: "России нужно убраться и заткнуться"
- 15 марта 2018
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