Londonблог: зачем британским студентам русский язык?

Далеко не в каждом британском университете можно выучить русский язык. Но в некоторых вузах интерес к русскому языку растет, например, в Бристольском университете на юго-западе Англии.

Видеоблогер Русской службы Би-би-си Бен Тавенер съездил в Бристоль и спросил у студентов кафедры славистики, зачем британцам русский язык.

Бен также провел прямой эфире на нашей странице в "Фейсбук" на эту тему с еще несколькими студентами и преподавателями университета.

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