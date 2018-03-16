Бывший латышский легионер СС: "Мы защищали свою страну"

16 марта в Риге проходит ежегодное шествие в память бывших легионеров CC. Москва заявляет, что таким образом в Латвии прославляют нацизм.

Ветеран латышского легиона СС Висвалдис Лацис говорит, что легионеры были вынуждены воевать из страха попасть в концлагерь. Кроме того, по его словам, они были готовы бороться против обоих режимов - советского и гитлеровского. Поэтому, по словам Лациса, 16 марта в Латвии вспоминают павших соотечественников.

Согласно Нюрнбергскому трибуналу, принудительно призванные и не участвовавшие в военных преступлениях легионеры не являются членами преступной организации.

Таких в латышском легионе было большинство. Но известно, что в легион вошли части, члены которых ранее устраивали расправы и массовые казни.

Накануне 16 марта Сейм Латвии отверг предложение националистов объявить его официальным памятным днем.