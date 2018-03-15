Драка, мат и слезы: как прошли президентские дебаты

В четверг в эфир вышел последний раунд президентских дебатов перед выборами 18 марта. Запомнились они в основном ссорами, скандалами и даже дракой.

Все началось с того, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский начал оскорблять Ксению Собчак. Та в ответ плеснула Жириновскому в лицо водой.

В следующем выпуске Павел Грудинин вообще отказался от участия в дебатах. Кандидат от КПРФ сослался на "неподобающее поведение" ведущего и покинул студию.

Правда, позже - уже в новом раунде - Грудинин вернулся, чтобы от лица всех мужчин извиниться за поведение Жириновского перед Собчак и поздравить ее с 8 марта.

В предпоследний день дело вообще дошло до слез: Собчак не выдержала, заплакала и покинула студию.

Но больше всех отличился кандидат Максим Сурайкин: в последнем раунде он едва не спровоцировал драку. В ответ на оскорбления Максима Шевченко, доверенного лица Грудинина, Сурайкин кинулся на него с кулаками.