ТВ-новости: Министр обороны Британии советует России "убраться и заткнуться"
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ТВ-новости: Министр обороны Британии советует России "убраться и заткнуться"

  • 15 марта 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за четверг 15 марта:

  • Продолжим говорить об отравлении Скрипаля. Лидеры Франции, Германии и США поддержали Лондон. А Россия в ответ на высылку своих дипломатов из Британии вышлет британских - из России.
  • Поговорим о том, как украинский генпрокурор обвинил Героя Украины Надежду Савченко в подготовке нападения на парламент.
  • Что таится в нашей бутылке с водой? Увидим расследование, которое выявило сотни, даже тысячи крошечных частичек пластика в воде от ведущих мировых производителей.
  • И благодаря рубрике "Архивы Би-би-си" мы перенесемся на полвека назад и побываем в гостях у композитора-новатора Питера Зиновьева, который писал музыку с помощью компьютеров.

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