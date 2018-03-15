ТВ-новости: Министр обороны Британии советует России "убраться и заткнуться"

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за четверг 15 марта:
- Продолжим говорить об отравлении Скрипаля. Лидеры Франции, Германии и США поддержали Лондон. А Россия в ответ на высылку своих дипломатов из Британии вышлет британских - из России.
- Поговорим о том, как украинский генпрокурор обвинил Героя Украины Надежду Савченко в подготовке нападения на парламент.
- Что таится в нашей бутылке с водой? Увидим расследование, которое выявило сотни, даже тысячи крошечных частичек пластика в воде от ведущих мировых производителей.
- И благодаря рубрике "Архивы Би-би-си" мы перенесемся на полвека назад и побываем в гостях у композитора-новатора Питера Зиновьева, который писал музыку с помощью компьютеров.