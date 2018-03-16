Право на убийство? Америка под следствием: документальный фильм Би-би-си

Из этого выпуска Panorama вы узнаете, как дискуссия о праве на ношение оружия вылилась в предвыборное противостояние между Обамой и Ромни в 2012 году.

В феврале 2012 года патрульный-волонтер «соседского дозора» Джордж Циммерман, мужчина латиноамериканского происхождения, застрелил безоружного темнокожего подростка Трейвона Мартина в небольшом городке в центральной Флориде. Панорама разбирается в этом происшествии, вызвавшем общественный резонанс.

Количество смертей от огнестрельных ранений в США всё возрастает и достигает 85 случаев в день. Это убийство обнажило скрытые расовые, демографические и экономические проблемы в США и раскололо жителей Флориды - штата, без победы в котором ни одному кандидату в президенты не удавалось одержать победу.

В преддверии выборов Панорама проследила за тем, как развивалась общественная дискуссия вокруг дела Циммермана и как она вылилась в противостояние между Обамой и Ромни.