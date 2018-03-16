Борис Джонсон: "Наши претензии - к Кремлю и Путину"

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что Британия считает "крайне вероятным", что отравление Сергея Скрипаля санкционировал лично президент России Владимир Путин.

"То, что произошло, не приведет к русофобии. Наши претензии - к Путину и к Кремлю, а также к его решению - а мы считаем, крайне вероятно, что это было его решение - применить нервно-паралитический токсин на территории Британии, на территории Европы, впервые со времен Второй мировой войны", - заявил Джонсон.

Российские власти отвергают эти обвинения.

"Мы говорили на различных уровнях и в различных ситуациях, что Россия не имеет ничего общего с этой историей. Любые ссылки и упоминания нашего президента - ничто иное как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.