"Чушь, бред, нонсенс": Путин об обвинениях в отравлении Скрипаля

Владимир Путин отверг обвинения в отравлении бывшего офицера КГБ Сергея Скрипаля. Он утверждает, что сам узнал об инциденте в Солсбери из новостей.

"Это чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо", — заявил Путин, выступая в своем штабе после окончания выборов 18 марта.

По его словам, Россия не располагает веществом, которым отравили Скрипаля.

"Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте. У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей", — сказал президент.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в английском городе Солсбери. Власти Британии считают, что к отравлению причастна Россия. По словам министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, крайне вероятно, что решение отравить Скрипачей принял лично Владимир Путин.

Британия потребовала объяснений от России, однако не получила их в отведенные 24 часа. Тогда премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и прекращении контактов между странами на высоком уровне.

Накануне выборов, 17 марта, власти России приняли решение так же выслать из страны 23 британских дипломата, а кроме того - прекратить работу Британского совета и консульства Британии в Санкт-Петербурге.