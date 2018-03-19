"Идеальные" избиратели: как в татарском селе голосуют за Путина

В маленьком татарском селе Старые Салманы зарегистрированы лишь 347 избирателей. Только один человек открыто сказал Би-би-си, что на выборы 18 марта не пойдет, - но и тот оказался не местным.

На прошлых выборах в 2012 году явка в селе составила 100%. Абсолютное большинство голосов - 99,2% - люди отдали Владимиру Путину. А что происходило в Старых Салманах теперь, когда Путин собирался уже на четвертый срок?

"Мы же живем в селе. Выборы для нас - как праздник", - говорит одна из жительниц Старых Салманов. И действительно, 18 марта голосовать не пришли лишь четверо избирателей. А вот результат подсчета голосов оказался сюрпризом.

Владимир Путин набрал здесь почти 77% голосов. Второе место - с почти 18% - у Павла Грудинина. Третье осталось за Владимиром Жириновским (чуть меньше 2%). Остальным кандидатам - кроме Бориса Титова - досталось как минимум по одному голосу.

По меркам села Старые Салманы такой результат - настоящая победа оппозиции. А по федеральным - очередная уверенная победа Владимира Путина.