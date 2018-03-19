ТВ-новости: Помог ли "триллер с отравлением" победе Путина?
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ТВ-новости: Помог ли "триллер с отравлением" победе Путина?

  • 19 марта 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за понедельник, 19 марта:

  • Как Владимиру Путину удалось одержать самую убедительную победу на своих вот уже четвертых президентских выборах?
  • Как мир отреагировал на предсказуемую победу Путина, и чего в разных странах ожидают от нового срока российского президента.
  • Как голосовали в маленькой деревне в Татарстане, где Путин в прошлом получал все 100% голосов. Там побывал наш корреспондент.