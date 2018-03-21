"Выход есть!" Бывшие наркозависимые отвечают на "Неловкие вопросы"

Бывших наркоманов не бывает? Как вы относитесь к метадоновой терапии? Можно ли бросить без помощи врача? Восемь бывших наркозависимых ответили на эти и другие вопросы.

"Неловкие вопросы" - постоянная рубрика на сайте Русской службы Би-би-си. Мы выбираем забавные и нелепые реплики, которые часто слышат люди, в чем-то не похожие на других, и просим гостей честно на них ответить.

Предыдущие выпуски: