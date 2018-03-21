ТВ-новости: Борис Джонсон связал отравление Скрипаля с выборами в России

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за среду, 21 марта:
- Министр иностранных дел Британии связывает отравление экс-офицера ГРУ в британском Солсбери с российскими выборами. Скандальные заявления Бориса Джонсона.
- Узнаем, как в США отреагировали на то, что Дональд Трамп поздравил с победой Владимира Путина, хотя советники американского президента рекомендовали ему этого не делать.
- Услышим мнение Леонида Слуцкого, которого обвиняют в домогательствах. Сегодня думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата.
- В рубрике "Неловкие вопросы" мы услышим людей, которые раньше употребляли наркотики, а теперь этого не делают.