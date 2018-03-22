Протесты в Волоколамске: что происходит после отравления детей

В подмосковном Волоколамске десятки детей были госпитализированы с признаками отравления. Это произошло после того, как в ночь на 21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа.

Возмущенные жители собрались у центральной районной больницы и обрушили свой гнев на чиновников. Представителей власти они встречали криками "Позор!" и "Убийцы!"

Как развивались события в Волоколамске и как на них реагировали губернатор Андрей Воробьев и глава района Евгений Гаврилов, которого едва не побили, смотрите в материале Русской службы Би-би-си.