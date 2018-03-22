Видео: как беспилотный Uber насмерть сбил пешехода

Полиция города Темпе в Аризоне опубликовала запись видеорегистраторов из автомобиля Uber, насмерть сбившего пешехода в минувшее воскресенье.

Компания сообщила, что сотрудничает с властями штата в расследовании инцидента, и свернула испытания.

Год назад компания Uber уже прекращала испытания беспилотных автомобилей, после того как внедорожник марки Volvo перевернулся в Аризоне.

В ДТП уже попадали и беспилотные автомобили, разработанные другими компаниями - в частности, машина, которую испытывала корпорация Google, во время заезда в 2016 году врезалась в борт автобуса. Тогда пострадавших в результате инцидента не было.