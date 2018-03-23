Один день на борту "Теодора Рузвельта" - одного из мощнейших авианосцев в мире

Авианосец "Теодор Рузвельт" - не только один из мощнейших кораблей в мире, но и форпост США на Ближнем Востоке. Здесь совершают до 100 вылетов в сутки, каждый из которых готовят по несколько часов. Русская служба Би-би-си получила редкий доступ на один из крупнейших американских боевых кораблей.

"Рузвельт" уже четвертый месяц выполняет задачи в Персидском заливе - поддерживает союзников в Сирии и Ираке. Кроме того, авианосец помогает бороться с пиратством и контрабандой в Персидском заливе.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина узнала как летают, где живут и чем питаются на борту авианосца.