Один день на борту "Теодора Рузвельта" - одного из мощнейших авианосцев в мире
- 23 марта 2018
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Авианосец "Теодор Рузвельт" - не только один из мощнейших кораблей в мире, но и форпост США на Ближнем Востоке. Здесь совершают до 100 вылетов в сутки, каждый из которых готовят по несколько часов. Русская служба Би-би-си получила редкий доступ на один из крупнейших американских боевых кораблей.
"Рузвельт" уже четвертый месяц выполняет задачи в Персидском заливе - поддерживает союзников в Сирии и Ираке. Кроме того, авианосец помогает бороться с пиратством и контрабандой в Персидском заливе.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина узнала как летают, где живут и чем питаются на борту авианосца.