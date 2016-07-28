Меркель отказалась менять миграционную политику из-за нападений

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Меркель вновь встала на защиту своего курса в отношении беженцев

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что миграционная политика страны не изменится из-за недавних нападений на мирных жителей.

Она подчеркнула, что Германия продолжит придерживаться своей конституции и предоставлять убежище тем, кто спасается бегством из зон вооруженных конфликтов.

Меркель также заявила, что те беженцы, которые совершают нападения, фактически издеваются над людьми, которые им помогают, а также над теми мигрантами, которые действительно нуждаются в защите.

Ранее в в Германии произошло несколько нападений.

27-летний беженец из Сирии, которому было отказано в убежище в Германии, привел в действие взрывное устройство у входа в бар в баварском Ансбахе. В результате сам он погиб, а еще 12 человек получили ранения.

До этого афганский беженец в поезде близ Вюрцбурга напал на пассажиров с топором и ранил четверых, после чего был застрелен полицией.

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предупредил жителей страны, что нападения, осуществляемые небольшими группами радикалов или джихадистами-одиночками, будут продолжаться и немцы должны быть к этому готовы.