Саудовские женщины требуют отменить опеку со стороны мужчин

Правообладатель иллюстрации Aziza al-Yousef Image caption Активистка Азиза Аль-Юсуф уже не первый раз пытается привлечь внимание к правам женщин в Саудовской Аравии

Более 14 000 женщин в Саудовской Аравии подписали петицию с требованием об отмене нормы, согласно которой женщина не может совершать множество действий без разрешения или сопровождения мужчины-опекуна. Документ передан на рассмотрение правительства.

По существующей традиции, женщина не может заключить или расторгнуть брак, получить образование, устроиться на работу, уезжать куда-либо за границу без разрешения мужчины-опекуна. Чаще всего это муж, отец или брат.

Без разрешения опекуна женщине нельзя даже сделать медицинскую операцию или снять квартиру.

Кампания за отмену этой практики набирает популярность в интернете.

Активистка Азиза Аль-Юсуф сказала Би-би-си, что она гордится тем, как идет кампания и надеется, что это приведет к какому то реальному результату.

Правообладатель иллюстрации Aziza Al-Yousef Image caption Тысячи женщин не побоялись поставить под петицией свои имена и фамилии

"Сама себе опекун"

В июле в арабоязычном сегменте "Твиттера" получил вирусную популярность хэштег, который можно перевести как "саудовские женщины хотят отменить правило мужчин-опекунов".

Проблема попала в фокус общественного внимания после публикации соответствующего доклада правозащитной организации Human Rights Watch.

Саудовские женщины опубликовали множество постов и видеороликов с призывом к переменам. Появились даже резиновые браслеты с надписью "Я сама себе опекун".

Многие женщины, подписавшие петицию, предоставили свои полные имена и фамилии. Еще несколько сотен (по некоторым оценкам, до 2500) буквально завалили офис короля Саудовской Аравии телеграммами в поддержку кампании, не скрывая при этом своих личных данных.

Исследователь Human Rights Watch Кристина Бекерлэ говорит, что не ожидала, что кампания получит такую поддержку у женщин Саудовской Аравии.

"Я потрясена не только масштабом [кампании], но и креативностью, с которой они ее проводят, - сказала она. - Они дали четко понять, что не желают, чтобы к ним и дальше относились, как к людям второго сорта. Сейчас самое время, чтобы государство их услышало".

Но у кампании есть и противники. Они распространяют альтернативный хэштег - "опекуны существуют для нее, а не против нее". Поддерживающая эту точку зрения журналистка Сабрия Джавар, например, пишет, что систему мужчин-опекунов нужно сохранить, лишь немного модернизировав ее под современные потребности общества.

Правообладатель иллюстрации Ms Saffaa Image caption Кампания за расширение прав женщин набирает обороты в арабском сегменте "Твиттера"

Активистка Азиза Аль-Юсуф была задержана полицией в 2013 году, поскольку она одна сидела за рулем машины, вопреки действующему запрету. Она заявила, что не боится возможных последствий и в этом случае.

"Я не волнуюсь, ведь я не делаю ничего дурного", - говорит Юсуф.

Главное требование активисток кампании заключается в том, чтобы после достижения определенного возраста - 18 или 21 года - к женщинам относились как к взрослым людям.

"Нам важно, чтобы по всем аспектам к женщине относились как к полноправному гражданину", - отмечает Юсуф.

Первый раз организовать подобную кампанию активистки попытались пять лет назад. Но тогда их инициатива не увенчалась успехом. Юсуф надеется, что нынешняя попытка будет удачнее.

Официальной реакции на петицию пока не последовало.