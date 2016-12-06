Меркель призвала к запрету паранджи "везде, где только можно"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ангела Меркель сегодня в девятый раз переизбралась председателем ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые высказалась в пользу запрета на ношение в стране паранджи и никаба - женской мусульманской одежды, полностью закрывающей тело и лицо.

Выступая на съезде партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Эссене, Меркель сказала, что ношение такой одежды нужно запретить всюду, где это возможно с правовой точки зрения.

"Это не наше", - сказала канцлер. По ее словам, в Германии в процессе коммуникации между людьми принято демонстрировать лицо. "Поэтому у нас не принято носить полностью закрывающую лицо и тело одежду", - пояснила Меркель.

Канцлер также напомнила о своих обязательствах не допустить повторения ситуации, которая сложилась на пике миграционного кризиса в стране осенью 2015 года, когда в Германию хлынули сотни тысяч нелегальных мигрантов.

"Это было и остается моей политической задачей. И над этим мы работаем на протяжении многих месяцев", - сказала она.

Ранее Меркель называла ношение мусульманской женской одежды, которая полностью покрывает тело, признаком провалившейся интеграции.

На съезде ХДС Меркель поддержала введение запрета на ношение паранджи в школах, зданиях суда и прочих государственных учреждениях.

По широко распространенному мнению, полный запрет на паранджу противоречил бы германской конституции.

На съезде Ангела Меркель была переизбрана в качестве лидера партии, однако на парламентских выборах, которые пройдут в следующем году, ей предстоит тяжелая борьба за голоса против антииммигрантской партии Альтернатива для Германии, энергично набирающей популоярность на фоне кризиса с беженцами.

Рейтинги одобрения политики Меркель существенно упали после того, как в германию прибыло около миллиона искателей убежища в ходе прошлогоднего массового наплыва нелегальных мигрантов в Европу,

Тем не менее занимающая правоцентристскую позицию канцлер, с 2005 года находящаяся у власти, по-прежнему пользуется широкой поддержкой в стране.

Анализ: политика символических жестов

Дженни Хилл, Би-би-си, Берлин

Однопартийцы Ангелы Меркель встретили ее заявление бурными овациями. Но те, кто воспринимал ее как главного защитника либеральных ценностей в Европе, будут огорчены.

Скорее всего, попытки ХДС запретить паранджу будут признаны антиконституционными. Тем не менее, Ангела Меркель ясно продемонстрировала свою неприязнь к одеяниям, закрывающим женские лица.

На самом деле, лишь горстка женщин в Германии ходят с полностью закрытыми лицами. Но дело здесь в символическом значении сказанного.

Как Меркель, так и ее партия, считают, что они должны как-то отреагировать на растущее беспокойство в обществе по вопросу интеграции без малого миллиона прибывших в страну искателей убежища.

Меркель постепенно ужесточила свою политику предоставления убежища. Среди прочего, властям теперь легче депортировать преступников, родившихся за рубежом.

Не менее важно и то, когда именно Меркель сделала это заявление.

ХДС фактически начинает предвыборную кампанию. Выборы в Бундестаг пройдут в следующем году. Партия Меркель, как и все другие традиционные партии, теряет голоса в пользу АдГ.

Даже сама Меркель признает, что предстоящие выборы будут для нее самыми трудными.

Меркель заявила и о необходимости сохранять обязательства по соглашению между Европейским союзом и Турцией, в рамках которых Анкара согласилась сдерживать потоки мигрантов. В 2015 году в ФРГ въехали около 890 тысяч соискателей статуса беженцев.

Кроме того, Меркель заявила, что западные лидеры не принимают достаточных мер для решения сложившейся в Алеппо ситуации. "Ситуация в Алеппо стала позором, потому что мы не смогли установить гуманитарный коридор, однако нам необходимо продолжить усилия для его создания", - отметила она.

Во вторник Меркель была переизбрана главой Христианско-демократического союза. Ранее она заявила о намерении в 2017 году снова выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии. Выступая на съезде, она сказала, что Германию ждет самая сложная избирательная кампания.