Ученые: дети в первые 5 месяцев жизни навсегда запоминают родной язык
Знание родного языка, которое дети получают в первые пять месяцев жизни, никогда не утрачивается, полагают ученые.
Недавно проведенное специалистами из южно-корейского университета исследование показывает, что даже если человек переезжает из страны в страну в раннем возрасте и забывает свой родной язык, он сохраняет глубоко скрытое владение этим языком.
В исследовании принимали участие говорящие по-голландски взрослые люди, которые были усыновлены из Южной Кореи. Их возможность произносить слова на корейском сохранилась, хотя самого языка они не знают.
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Из этого ученые сделали вывод, что родители должны говорить с младенцами как можно больше с первых дней их жизни.
Руководитель исследования Джиун Чои говорит, что главный вывод исследования в том, что важнейшие языковые навыки ребенок получает в первые месяцы жизни. Эти навыки могут быть восстановлены без дополнительных усилий через многие годы и выявлены в процессе дальнейшего обучения языку. То есть выучить, казалось бы, новый язык такому человеку будет гораздо легче.
Ученые провели языковые тесты среди двух групп голландцев: тех, кто был рожден и вырос в стране, и тех, кого усыновили в младенчестве. Выяснилось, что, несмотря на то, что детей усыновляли в возрасте до шести месяцев, они корректно произносят звуки на незнакомом языке, в отличие от их ровесников - урожденных голландцев, в произношении которых чувствуется влияние голландского языка. Интересно, что ученые не заметили даже тонких различий между произношением тех, кого усыновили в первые месяцы жизни и тех, кого усыновили уже в возрасте полутора лет и старше, когда дети уже учатся говорить.
С точки зрения исследователей это говорит о том, что знание языка носит абстрактный характер, а не зависит от практики.
Джиун Чои считает, что на основании этих данных можно дать родителям практический совет: "Пожалуйста, помните, что изучение языка начинается в самые первые месяцы жизни ребенка, и тогда же закладываются полезные языковые навыки. Старайтесь говорить со своими малышами как можно больше, потому что они поглощают и усваивают то, что вы говорите".
Процесс обретения языка начинается очень рано, еще в то время, когда ребенок все еще находится в утробе матери. К моменту рождения дети уже знают голос матери.
То, что основы речи и понимания на родном языке закладываются в самом раннем детстве, известно достаточно давно. Но то, что овладение родным языком - это абстрактный процесс, ученые раньше не знали.