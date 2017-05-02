Роулинг извинилась за гибель Северуса Снегга из "Гарри Поттера"

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Роулинг несколько лет кряду извиняется за гибель персонажей

Автор эпопеи о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг извинилась за гибель профессора зельеварения Северуса Снегга в ходе битвы за Хогвартс в финальном томе саги -"Дары Смерти".

2 мая фанаты "поттерианы" отмечают "годовщину" битвы, в которой погибло немало героев книг.

"В этом году я хотела бы извиниться за убийство (шепчет)... Снегга", - написала шотландская романистка в "Твиттере".

Ранее писательница извинялась за "гибель" Фреда Уизли и оборотня Ремуса Люпина.

При этом Роулинг попросила фанатов не ссориться, зная, что своим твитом разбудит противостояние между фанатами преподавателя зельеварения из Слизерина и его непримиримыми противниками.

Тем не менее ее сообщение не осталось незамеченным: многие поклонники серии приписали Снеггу травлю учеников, включая самого Гарри Поттера и Невилла Долгопупса.

Кто-то написал, что автору вовсе не стоит извиняться за гибель Снегга.

В то же время для ряда читателей эпопеи (и зрителей экранизации) профессор Северус - один из самых интересных, многослойных и неоднозначных персонажей.

"Снегг - лучший! Не смейте его унижать", - написал пользователь bySyrex | Emre. "Он был ужасным человеком!" - возмущается твиттерянка luna rose.

Северус Снегг с самого начала издевательски относился к главным героям саги и был одним из самых непопулярных преподавателей школы магии Хогвартс, однако, как впоследствии выяснилось, был тайно влюблен в мать Гарри Поттера и спас жизнь самому волшебнику в очках.

В киноэпопее роль Снегга исполнил британский актер Алан Рикман.