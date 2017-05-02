Исследование: российский Starbucks оказался самым дорогим в мире

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Латте в российских кофейнях сети Starbucks обходится российским клиентам почти в 4,5 раза дороже, чем американцам, посчитали в американской аналитической компании ValuePenguin.

Средняя стоимость большой порции напитка из эспрессо с молоком в США составляет $2,75 (около 160 рублей по текущему курсу).

Если бы в России все остальные товары из стандартной корзины продавались по американским ценам, латте аналогичного размера обходился бы россиянам в $12,32. Это самый высокий показатель в мире.

Аналитики включили в корзину распространенные во всем мире продукты (хлеб, молоко и так далее), а затем сравнили ее стоимость с ценником на латте в 44 странах мира.

Подобные расчеты помогают понять, насколько чувствительны подобные расходы для среднего россиянина и американца.

Следом за Россией по дороговизне напитка следовали другие развивающиеся рынки: Индонезия, Вьетнам, Таиланд и Индия. В указанных странах, если бы уровень цен там соответствовал американскому, латте обошелся бы местным жителям примерно в $8 за стакан.

Авторы исследования предполагают, что из-за такой относительной дороговизны во многих странах мира посещение Starbucks часто ассоциируется с высоким социальным статусом.

Экономисты и аналитики часто используют международные сети ресторанов, чтобы сопоставить уровни цен в разных странах. Они удобны, поскольку по всему миру они предлагают в своем меню набор одинаковых позиций, приготовленных по одной и той же рецептуре.

К примеру, с 1986 года британский журнал The Economist рассчитывает "индекс бигмака", сравнивая цены на одноименный бургер в фастфудах McDonalds. На основе этих данных издание ежегодно вычисляет, насколько национальная валюта соответствющей страны недооценена или переоценена в сравнении с долларом, евро и другими мировыми валютами.