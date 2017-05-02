Более 30 человек погибли при нападении ИГ на лагерь беженцев в Сирии

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На границе Ирака и Сирии расположены несколько лагерей беженцев

Более 30 мирных жителей и бойцов оппозиции были убиты в результате нападения боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" на лагерь беженцев на северо-востоке Сирии вблизи границы с Ираком.

Боевики напали на временный лагерь сирийских и иракских беженцев в Раджм-эс-Салиби, к юго-востоку от города Шаддади. Экстремистская группировка также атаковала членов альянса "Демократические силы Сирии", дислоцированных на контрольно-пропускном пункте неподалеку.

По меньшей мере пять смертников взорвали себя возле и внутри лагеря, заявил базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По его данным, как минимум 32 человека были убиты в результате взрывов и последовавших столкновений, среди них 21 мирный житель, еще 30 человек получили ранения.

Согласно сообщению государственного сирийского информагентства SANA, более 30 мирных жителей погибли, 34 человека пострадали. О смертниках агентство SANA не упоминало. Курдские медики заявили, что погибли 22 мирных жителя.

Источник в иракской армии сообщил Би-би-си, что нападавшие похитили десятки людей. Подтверждений этой информации пока нет.

Поддерживаемый США альянс, на позиции которого совершено нападение, возглавляет на востоке Сирии борьбу против "Исламского государства", запрещенного во многих странах, включая Россию.

В настоящее время члены "Демократических сил" пытаются взять контроль над имеющим стратегическое значение городом Табка в долине реки Ефрат, вскоре после этого они должны начать наступление, чтобы отбить фактическую столицу ИГ - Ракку.