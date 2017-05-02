Опубликован список московских пятиэтажек под угрозой сноса

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На сайте московской мэрии опубликовали перечень пятиэтажек, по которым будет проведено голосование жителей о включении в проект программы реновации.

В перечень вошли 4,5 тысячи домов в 85 районах Москвы, больше всего домов может быть снесено в Восточном административном округе - 1064. В Центральном административном округе таких домов лишь 77. До этого власти говорили, что программа может затронуть 8 тысяч домов.

В перечень для голосования по реновации жилья в Москве не вошли дома, расположенные в 40 районах старой Москвы и 15 поселениях на присоединенных территориях, следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы.

Голосование будет проводиться с 15 мая по 15 июня в электронной системе "Активный гражданин" и центрах государственных услуг "Мои документы", говорится в официальном аккаунте мэра Москвы Сергея Собянина во "ВКонтакте".

"Это дома в неудовлетворительном техническом состоянии, большинство жителей которых хотят участвовать в программе (как правило, больше 70 процентов)", - объяснил Собянин.

Ранее московские власти заявляли, что не будут сносить пятиэтажки без согласия 80-90 процентов жителей дома.

О планах московских властей снести все оставшиеся в городе пятиэтажки стало известно в феврале. Это решение коснулось бы как минимум 1,6 млн жителей города.

Во многих районах Москвы уже появились сообщества жильцов, выступающих за и против программы сноса. Многие жители обеспокоены тем, что многие детали программы остаются неясными и недоработанными - списки домов, подлежащих сносу, долгое время не были обнародованы.

Кроме того, москвичи боятся, что в результате сноса получат неравноценное жилье - в районе МКАД или в Новой Москве, в неблагоустроенных микрорайонах, далеко от городской инфраструктуры и станций метро.