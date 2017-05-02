Повестки призывникам предложили рассылать по электронной почте
В Госдуму внесен законопроект о рассылке повесток в военкомат по электронной почте. Поправки инициировала группа сенаторов во главе с Виктором Озеровым, который руководит комитетом по обороне и безопасности в верхней палате парламента.
Документ предполагает, что россияне при постановке на учет будут обязаны оставлять свой электронный адрес.
Авторы предлагают дополнить закон о военной службе пунктом, в котором говорится, что повестка гражданину может направляться в электронном виде на электронный адрес, указанный в документах воинского учета.
В этом случае повестка подписывается электронной подписью военного комиссара или уполномоченного должностного лица.
Неявка в военкомат без уважительной причины после получения такого письма будет наказываться по закону.
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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что во время призывных кампаний 2016 года военные комиссариаты не смогли оповестить более 110 тысяч призывников - около 36% россиян, призванных на службу в армию.
Законопроект позволит сократить количество уклоняющихся от воинской обязанности, утверждают авторы поправок.
Одновременно внесены еще несколько законопроектов, касающихся военной службы. В частности, предлагается законодательно закрепить необходимость проводить профессиональный психологический отбор призывников, а также разрешить ограниченно годным к службе гражданам служить в случае, если состояние их здоровья улучшилось.
По итогам 2016 года в России за уклонение от призыва были привлечены к административной ответственности около 11,5 тысяч человек.
По данным Главной военной прокуратуры, большинству из них вменялась в вину неявка в военкоматы по повестке или уклонение от медицинского освидетельствования. В отношении нескольких сотен призывников были возбуждены уголовные дела.