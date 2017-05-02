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Московский футбольный клуб "Локомотив" выиграл кубок России по футболу, обыграв в финале екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0.

Встреча проводилась на нейтральном поле в Сочи. Счет на 76-й минуте встречи открыл полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов, а уже в компенсированное время Алексей Миранчук с передачи Мануэла Фернандеша удвоил преимущество московской команды.

Сразу после второго гола в ворота "Урала" между футболистами двух команд началась потасовка. По ее итогам с поля были удалены сразу четыре игрока - Артем Фидлер и Эдгар Мамнучарян из "Урала" и Джефферсон Фарфан и Ари из "Локомотива".

"Локомотив" выиграл кубок России уже в седьмой раз. Для "Урала" же нынешний матч стал первым в истории выходом в финал турнира. В чемпионате России по футболу за четыре тура до финиша команды разделяет шесть очков: "Локомотив" идет на восьмом месте, а "Урал" - на 11-м.