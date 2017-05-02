Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Россия утверждает, что не проводит в Сирии наземную операцию, но признает, что отправляет в страну своих военных инструкторов

В Сирии погиб российский военный советник, подтвердило министерство обороны России. По данным ведомства, подполковник Алексей Бучельников был застрелен снайпером.

В сообщении министерства говорится, что российский офицер занимался в Сирии обучением артиллеристов сирийских правительственных войск.

Во время занятия по боевой подготовке сирийское подразделение попало под огонь снайперов, и Бучельников получил смертельное ранение.

По данным российского минобороны, обстрел вели боевики. Ведомство не уточнило, на какую именно группировку возлагает ответственность за случившееся.

В сообщении отмечается, что Бучельников посмертно представлен к государственной награде, но не уточняется, к какой именно.

С гибелью Бучельникова официальное число погибших российских военных за время сирийской кампании возросло до 32.

По данным СМИ, число погибших в Сирии россиян может быть больше, поскольку часть из них участвовала в сирийском конфликте в качестве сотрудников частных военных компаний.

Однако подтвержденных сведений о потерях со стороны подобный компаний которые, как считается, комплектуются за счет бывших российских военнослужащих, нет.

Россия проводит военную операцию в Сирии с осени 2015 года. Российские власти утверждают, что в операции задействована только авиация, и планов начинать масштабную наземную операцию нет.

Самыми крупными единовременными боевыми потерями российской стороны стала гибель пяти военнослужащих в прошлом августе. Вертолет Ми-8, в котором они летели, был сбит с земли. В результате погибли оба летчика и три пассажира.