Белый дом: Трамп и Путин "хорошо поговорили" про Сирию

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Между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоялся "очень хороший" телефонный разговор, заявили в Белом доме.

"Президент Трамп и президент Путин согласились, что страдания в Сирии продолжаются слишком долго, и все стороны должны сделать все возможное, чтобы положить конец насилию", - говорится в сообщении Белого дома.

На сайте Кремля говорится, что лидеры России и США договорились работать над созданием предпосылок к запуску реального процесса урегулирования в Сирии.

В ходе разговора обсуждалась возможность создания безопасных зон, которые помогли бы достичь прочного мира, рассказали в американском ведомстве.

Согласно заявлению Кремля, лидеры также условились активизировать диалог между главами МИД - Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном. Госдепартамент США еще до этого телефонного разговора заявил, что Тиллерсон и Лавров встретятся 10-11 мая на Аляске.

Тиллерсон уже приезжал в Москву в середине апреля. В день его визита Путин заявил в интервью, что уровень доверия между Москвой и Вашингтоном при Трампе стал даже ниже, чем во время его предшественника Барака Обамы.

"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал", - сказал российский президент.