Гитарист Брюс Хэмптон умер на концерте в честь своего 70-летия

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Брюс Хэмптон на концерте в честь своего 70-летия

Известный гитарист, основатель рок-группы Hampton Grease Band Брюс Хэмптон получил сердечный приступ 1 мая на концерте в честь своего 70-летия в Атланте, штат Джорджия.

Музыканту стало плохо на сцене Fox Theater.

Сердечный приступ случился у гитариста во время исполнения на бис песни "Turn on Your Lovelight".

Но еще в течение нескольких минут после приступа Хэмптон оставался на сцене, так как игравшие с ним музыканты подумали, что он показывает запланированный трюк.

Хэмптон начал свою музыкальную карьеру, продолжавшуюся 50 лет, выступая с легендарным Фрэнком Заппой.

В 1960-х он собрал свою первую авангардную группу Hampton Grease Band, выступавшую вместе с Grateful Dead.

Хэмптона называли "дедушкой джем-бэндов", так как он был вдохновителем импровизационных рок-концертов 1990-х.

Брюс Хэмптон известен своими экспериментальными сюрреалистичными композициями. Он выступал в жанре экспериментального рока и за свою карьеру выпустил более 20 пластинок.