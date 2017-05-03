Ученые: статины ошибочно считались источником слабости и боли в мышцах

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Статины принимают миллионы пациентов, перенесших сердечно-сосудистые заболевания

Статин - препарат, снижающий уровень холестерина в крови, - ошибочно считался источником таких побочных эффектов, как слабость и боль в мышцах, говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Lancet.

Пациенты, переставшие его принимать, рискуют жизнью, считают ученые.

Они возлагают вину на психологический эффект, известный под названием "ноцебо" - термин появился как антитеза "плацебо", когда средство, не обладающее реальным фармакологическим действием, вызывает отрицательную реакцию у пациента.

В опубликованном в журнале Lancet исследовании ученые говорят, что тысячи пациентов, отказавшись от этого препарата из-за боязни несуществующих побочных эффектов, получили сердечный приступ или инсульт.

Исследователи изучили данные около 10 тыс. человек в Европе (между 1998 и 2004 годами) и пришли к выводу, что от пациентов, которые не знали, что им дают статины, не поступало значительного количества жалоб на боль в мышцах.