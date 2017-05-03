Акции "Системы" рухнули на 25% после иска "Роснефти" на 100 млрд

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Акции российской финансово-промышленной группы АФК "Система", против которой "Роснефть" подала многомиллиардный иск, резко пошли вниз сразу после открытия торгов в понедельник на Московской бирже.

По данным на 10:07 по Москве, акции снижались на 25,4%, составив минимум с ноября 2015 года.

Вслед за АФК "Система" дешевеют ее активы - бумаги "Мобильных телесистем" упали на 6,3%, сообщает Интерфакс.

Во вторник стало известно, что "Роснефть" и "Башнефть" подали в Арбитражный суд Москвы иск на 106,6 млрд рублей (1,87 млрд долларов) к АФК "Система" Владимира Евтушенкова.

Суть иска в том, что в результате "некоторых административных действий - проведенных реорганизаций - были выведены активы", заявил Интерфаксу пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

По информации "Ведомостей", речь идет о ряде реорганизаций, в ходе которых актив был обесценен на 106,6 млрд руб.

В 2005-2009 годах АФК "Система" купила блокирующие, а затем и контрольные пакеты акций шести башкирских энергетических предприятий, а затем консолидировала их на базе "Башнефти", напоминает издание.

В декабре 2014 года Арбитражный суд Москвы по обращению генпрокуратуры России постановил изъять акции "Башнефти" у АФК "Система" в пользу государства. Их основным собственником стало Росимущество, затем часть госпакета - 25% акций - были переданы Башкирии.

В октябре 2016 года "Башнефть" была снова приватизирована, ее контрольный пакет был продан за 329 млрд рублей "Роснефти".

Эксперт "Ведомостей" назвал беспрецедентной ситуацию, когда иск подается не к продавцу акций (Росимуществу), а к акционеру, который владел акциями до продавца, - однако российское законодательство этого не запрещает, отметил он.