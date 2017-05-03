Индийских врачей научат обороняться от пациентов
Сотни врачей в одной из крупных больниц Индии в мае начнут посещать занятия по самообороне. Они должны научиться защищать себя от больных и их родственников.
Ежедневные курсы в Индийском институте медицинских наук в Дели должны научить персонал защищать себя от пациентов и их родственников. Обучать врачей будут профессиональные спортсмены, которые занимаются боевыми искусствами.
Последние исследования показывают, что в прошлом году физическому нападению или оскорблениям подверглось 40% врачей, пишет Hindustan Times.
В марте на фоне сообщений о трех случаях применения насилия против медиков более трех тысяч сотрудников отделений скорой помощи и поликлиник в штате Махараштра устроили забастовку в знак солидарности с пострадавшими коллегами.
В течение пяти дней протестующие медики работали в касках, а затем попросили руководство организовать курсы самозащиты.
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С 15 мая врачи начнут ежедневные тренировки тхэквондо. Основной курс продлится шесть месяцев. Желающие достичь более высоких результатов могут пройти углубленную программу, расчитанную на два с половиной года.
Курсы самооборны проходят и российские врачи. В частном порядке такие занятия проводят отставные полицейские в Саратове.
С начала 2017 года сообщалось о нескольниких случаях нападения на медиков. В марте пациенка набросилась на фельдшера скорой помощи в Красноярском крае. В феврале нетрезвый житель Ульяновска побил врача неотложки.
В Саратове пятеро мужчин в феврале вызвали "скорую помощь" и напали на девушку-фельдшера. Медику удалось запереться в ванной и дождаться помощи.