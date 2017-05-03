Британия не хочет платить 100 млрд евро за "брексит"

  • 3 мая 2017
министр по выходу из Евросоюза Дэвид Дэвис Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Великобритания заплатит только то, что предусмотрено соглашениями, заявил министр по выходу из Евросоюза Дэвид Дэвис

Лондон не будет платить 100 млрд евро за "развод" с ЕС, заявил британский министр по выходу из Евросоюза Дэвид Дэвис.

Великобритания заплатит, но только то, что предусмотрено юридически, а не "просто то, что хочет ЕС", заявил Дэвис.

Ранее в среду газета Financial Times на основе собственных расчетов сообщила, что счет за "брексит" подскочил с ранее озвученных 50-60 млрд евро до 100 млрд евро из-за ужесточения требований со стороны стран-членов союза.

Сумма может вырасти из-за требований Польши и Франции по уплате сельскохозяйственных субсидий странам ЕС. Кроме того, Германия может потребовать отчуждения британских долей в европейских активах: недвижимости, банковских депозитах и так далее.

Сумма в 100 млрд, о которой сообщила Financial Times, эквивалентна примерно 4% британского ВВП за 2016 год.

Рекомендации по выходу Британии из ЕС опубликованы представителем Европейского союза Мишелем Барнье. В документе нет каких-либо конкретных финансовых требований.

ЕС настаивает на том, что Великобритания должна будет рассчитаться с Брюсселем по всем обязательствам перед Евросоюзом, включая вклад в его единый бюджет.

Ранее пресса сообщала о тяжелой атмосфере на обеде британского премьер-министра Терезы Мэй и председятеля Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера на прошлой неделе. По итогам Юнкер якобы сказал, что Мэй "живет в другой галактике", сообщали СМИ.

Британский премьер, в свою очередь, заявила, что Брюсселю будет "дьявольски трудно" вести с ней переговоры.

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