В Госдуме решили не торопиться с законом о сносе хрущевок

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил перенести на начало июля второе чтение законопроекта о реновации жилого фонда в Москве, которая предусматривает снос более 4 тысяч хрущевок. Спикер решил, что надо дождаться, пока москвичи проголосуют за или против сноса.

"По его [Володина] мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу, принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно", - сообщает пресс-служба Госдумы.

В первом чтении законопроект о реновации, под которой понимают поквартальный снос нескольких тысяч пятиэтажек, построенных при Хрущеве, был принят 20 апреля. Предполагалось, что второе чтение пройдет в мае.

Накануне, 2 мая, мэрия Москвы опубликовала список предлагаемых к сносу 4566 домов в 85 районах города. Одновременно городские власти разъяснили порядок голосования жильцов, которое будет проходить с 15 мая по 15 июня. Голосовать можно либо в электронной системе "Активный гражданин", либо в центре госуслуг "Мои документы".

Решение о сносе дома будет приниматься в том случае, если за это проголосовали не менее двух третей квартир. Если собственники той или иной квартиры не примут участия в голосовании, мэрия будет считать их голоса в числе поддерживающих снос.

Газеты "Ведомости" и "Коммерсант" обратили внимание, что количество предложенных под снос домов сократилось почти вдвое с тех пор как мэр столицы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину о планах снести оставшиеся в Москве хрущевки.

Изначально власти говорили о возможном сносе порядка 8 тысяч домов, где проживают 1,6 млн человек. После первых опросов населения 3,5 тысячи домов не вошли в списки - это дома, расположенные в 40 районах старой Москвы и 15 поселениях на присоединенных территориях.

В варианте, одобренном депутатами Госдумы в первом чтении, предлагается запретить жильцам оспаривать решение о сносе домов в судах. В судебных инстанциях, согласно документу, можно лишь урегулировать споры о равнозначности предоставляемых взамен квартир.

Критики законопроекта указывали, что в первом чтении не были учтены ни вопросы ипотеки, ни возможность принять решение - соглашаться на снос дома или нет - на общем собрании жильцов.

Спустя неделю после первого чтения в Госдуме мэр Собянин объявил, что ко второму чтению в законопроект будут внесены существенные поправки. За два дня до этого президент Путин сказал, что не подпишет закон о сносе и перестройке пятиэтажек в Москве, если он будет нарушать права граждан.

По словам Собянина, жильцам сносимых пятиэтажек будет гарантировано предоставление новой квартиры в том же районе, а не в соседнем, как это было одобрено в первом чтении (исключение предлагается сделать для Зеленограда и присоединенных территорий - там переселение будет проводиться в пределах административного округа).

При желании жильцы попавших в программу реновации домов смогут принять решение об отказе от участия в проекте на общем собрании собственников жилья. Прекращение права собственности на старую квартиру будет совмещено с регистрацией прав собственности на новую жилплощадь.

"Вывод пятиэтажки из эксплуатации будет осуществляться только после подписания всеми гражданами актов приема-передачи старых/новых квартир", - обещал Собянин. Он также сообщил, что новые квартиры будут предоставляться с отделкой, а их качество будет значительно выше "муниципального ремонта".

Еще одна поправка, анонсированная мэром Москвы, касалась владельцев квартир, купленных с помощью ипотечных кредитов. В законе будет предусмотрена норма о замене предмета ипотеки, то есть старой квартиры на новую, с сохранением уже существующих условий и обязательств, обещал Собянин. При этом банк не будет вправе требовать досрочное погашение кредита.