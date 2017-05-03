США второй раз за неделю запустили баллистическую ракету

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Военно-воздушные силы США произвели второй за неделю тестовый запуск баллистической ракеты дальнего действия "Минитмен-3".

Ракета была запущена с базы Вандерберг в Калифорнии. Процессом дистанционно руководили военные из штата Монтана. Ракета пролетела около 6400 км, а затем упала недалеко от Маршалловых островов в Тихом океане.

Новый запуск ракеты "Минитмен-3" был осуществлен спустя несколько дней после того, как Северная Корея предприняла попытку собственного испытания твердотопливной ракеты. Как сообщали власти США, она взорвалась в воздухе и не успела покинуть территорию КНДР.

По словам американских военных, пуск не связан с ухудшением отношений с Северной Кореей. Испытания ракет планируются на три-пять лет вперед, а подготовка конкретного запуска может занять целый год, сообщила телеканалу Fox News представитель ВВС США Линда Фрост.

Предыдущие испытания "Минитмен-3" прошли 26 апреля. Тогда запущенная американскими ВВС баллистическая ракета поразила цель на полигоне Кваджалейн на Маршалловых островах.

"Эти запуски "Минитменов" необходимы для того, чтобы проверить состояние нашего ядерного оружия и продемонстрировать его способности", - пояснял представитель командования глобальных ударов Пентагона полковник Джон Мосс.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Минитмен-3" стоит на вооружении армии США с 1970-х годов и неоднократно проходила модернизацию. Предполагается, что эти ракеты останутся в строю до 2020-х годов.