Напавшие на Варламова в Ставрополе приговорены к штрафам и арестам

Правообладатель иллюстрации varlamov.ru Image caption В ходе визита в Ставрополь блогера дважды облили зеленкой и побили

Районный суд Ставрополя оштрафовал трех участников нападения на блогера Илью Варламова, еще двое отправлены под арест.

Неделю назад на Варламова дважды напали в Ставрополе - в первый раз в аэропорту города сразу после прилета, а во второй - когда он уезжал со съемок в районе Перспективный.

Три человека, которые, по утверждению Варламова, облили его зеленкой, били ногами и пытались протаранить его машину, приговорены к штрафу в тысячу рублей за мелкое хулиганство, заявили в пресс-службе суда. Ранее Варламов заявил, что их оштрафовали на 500 рублей.

Еще два человека, напавших на Варламова возле аэропорта Ставрополя с зеленкой и тортами, приговорены к административному аресту на двое суток также за мелкое хулиганство.

"То есть, по мнению местной полиции, нет ничего страшного в том, что организованная группа бандитов два раза нападает на человека, обливает его зеленкой, портит одежду, разбивает технику и т.д. Это просто мелкое хулиганство", - прокомментировал блогер решение суда.

Уголовное дело по факту нападений так и не было возбуждено, рассказал Варламов.

Нападения

Правообладатель иллюстрации varlamov.ru Image caption Варламов ранее опубликовал снимок нападавших

О первом нападении Варламов рассказал в своем "Твиттере". "На глазах у полиции облили зеленкой, пару раз ударили", - написал Варламов. Ему удалось сделать фото нападавших с помощью включенной GoPro-камеры.

В своем блоге Варламов уточнил, что ему "залили глаза зеленкой, йодом, еще чем-то непонятным, то есть там жидкости было много, закидали тортами". Нападавшие, по его словам, ничего не говорили и только один раз крикнули: "Вали в свою Америку".

Блогер добавил, что нападение произошло на глазах у полицейских, однако они не поймали злоумышленников. "Полиция очень удивилась, сказала, что у них такое впервые и что они объявили план "Перехват", - сказал блогер.

О втором нападении Варламов сообщил через несколько часов после первого. По словам блогера, случай произошел в ставропольском районе Перспективный, когда он с командой снимал район с квадрокоптера.

"Начали говорить - что мы тут снимаем, зачем мы сюда приехали, уезжайте из города, не надо тут ничего снимать и так далее. Какое-то время мы с ними пререкались, затем сразу подбежали гопники, которые были у аэропорта, начали кидать мукой, опять облили зеленкой, начали бить ногам, пытались разбить технику", - пишет Варламов.

Когда журналисты попытались уехать из района, мужчины погнались за ними на машине и как утверждает Варламов начали таранить их автомобиль. "Разбили машину", - написал блогер в "Твиттере" спустя примерно полчаса после сообщения о втором нападении.

Также Варламов выложил видео, на котором видно, как люди кидают в оператора пакет с белым порошком.