Обвиняемые в гибели платформы "Кольская" получили по шесть лет

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS Image caption С затонувшей платформы удалось спасти лишь 14 человек

Мурманский суд в среду назначил по шесть лет колонии двум обвиняемым по делу о крушении буровой платформы "Кольская" в Охотском море в 2011 годе, в результате которой погибли 53 человека.

Бывшие руководители компании-владельца платформы "Арктикморнефтегазразведки" (АМНГР) Борис Лихван и Леонид Бордзиловский признаны виновными по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Буровая платформа "Кольская" потерпела крушение в Охотском море 18 декабря 2011 года.

Платформа перевернулась при буксировке из-за шторма в открытом море в 200 километрах от Сахалина. Из 67 работников, находившихся на "Кольской", удалось спасти 14 человек. Среди погибших найти и опознать удалось тела лишь 17 человек.

В заключении суда говорится, что платформа не была заблаговременно подготовлена к штормовым условиям, а сигнал SOS был подан слишком поздно и не позволил спасательным службам и судам, находившимся поблизости, приступить к спасению людей на "Кольской".

Суд пришел к выводу, что обвиняемые не проконтролировали безопасность буксировки и допустили, что на платформе, вопреки регламенту, оставались "лишние" рабочие, не занятые в буксировке.

Подсудимые свою вину не признавали. Как сообщают РИА Новости, они считают виновными других руководителей компании, которые приняли решение буксировать платформу зимой.