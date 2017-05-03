На рэпера Хаски напали в Железнодорожном

Правообладатель иллюстрации vk.com/husky_music Image caption Рэпер Хаски известен уникальной дикцией и быстрой читкой

Рэпер Дмитрий Кузнецов, более известный как Хаски, пострадал в стычке с неизвестными на съемках клипа в заброшенном госпитале подмосковного Железнодорожного. По данным СМИ, нападавшие использовали травматическое оружие.

Инцидент произошел 1 мая, однако известно о нём стало только сейчас.

В центральной городской больнице Русской службе Би-би-си сказали, что мужчина по имени Дмитрий Кузнецов действительно обращался к ним в понедельник с ранением брюшной полости.

В пресс-службе управления МВД по Московской области подтвердили, 1 мая в Балашихе в районе микрорайона Ольгино между двумя группами мужчин произошел бытовой конфликт. В результате пострадали два человека, они обратились за медицинской помощью. Сейчас проводится проверка.

Как сообщила изданию "Медиазона" Ирина Семашкова - менеджер принимавшего участие в съемках рэпера Рича - трое нетрезвых мужчин напали на музыкантов, при этом от их действий суммарно пострадали пять человек. Сам Рич потерял сознание после удара рукоятью траматического пистолета по голове, отмечает менеджер.

Хаски ранее работал журналистом и наведывался на территорию, подконтрольную самопровозглашенной ДНР.

Мужчина крайне тепло отзывался о творчестве писателя Захара Прилепина, называя его своим вдохновителем. Прилепин открыто поддерживает вооруженных сторонников самопровозглашенных республик Донбасса.

В начале весны Хаски выпустил альбом "Любимые песни (воображаемых) людей", который получил массу хвалебных критических отзывов и принес ему массовую популярность.