Студент, заложивший бомбу в лондонском метро, признан виновным

Правообладатель иллюстрации MET POLICE

Британский студент Деймон Смит, оставивший взрывное устройство в вагоне метро, признан виновным в подготовке взрыва.

Бомба так и не взорвалась, однако суд присяжных счел, что Смит намеревался причинить "максимальный ущерб".

20 октября прошлого года Деймон Смит положил самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, в рюкзак и оставил его в поезде на линии Джубили.

Бывший алтарник Смит собрал взрывное устройство, с помощью шрапнели и часов за два фунта из супермаркета, обнаружив в интернете статью исламистов о создании бомб.

Врывное устройство должно было сработать в момент, когда пассажиры выходили бы на станции "Норт-Гринвич", однако в итоге взрыва не произошло.

В суде 20-летний молодой человек настаивал, что бомба была частью розыгрыша. Там же стало известно, что студент страдал расстройством аутического спектра и проявлял повышенный интерес к оружию и бомбам.

Правообладатель иллюстрации MET POLICE Image caption Взрывное устройство было начинено шариками для подшипников

Его адвокат во время рассмотрения дела настаивал, что молодой человек не "переполненный ненавистью джихадист" и не хотел причинить никому ущерб.

Однако суд присяжных после двухчасового обсуждения признал Смита виновным в создании взрывного устройства с намерением подвергнуть смертельной опасности жизнь людей.

Правообладатель иллюстрации TWITTER Image caption Страдающий душевным расстройством студент жил со своей матерью на востоке Лондона

В лондонской полиции заявили, что молодому человеку не были предъявлены обвинения в рамках закона о терроризме, поскольку не было обнаружено достаточно доказательств того, что у преступления был политический мотив.

Правообладатель иллюстрации JULIA QUENZLER Image caption Во время суда Смит улыбался, присяжным объяснили это его болезнью

Когда его арестовали, он признался, что сделал бомбу, однако затем заявил, что она была розыгрышем на Хэллоуин.

На суде стало известно, что Смит интересовался исламом, и считал его "более правильным", чем христианство.

Он "на самом деле не практиковал ислам, хотя читал Коран и иногда молился по утрам, когда это было удобно, однако он не придерживался экстремистских взглядов", заявили его адвокаты.