Студент, заложивший бомбу в лондонском метро, признан виновным
Британский студент Деймон Смит, оставивший взрывное устройство в вагоне метро, признан виновным в подготовке взрыва.
Бомба так и не взорвалась, однако суд присяжных счел, что Смит намеревался причинить "максимальный ущерб".
20 октября прошлого года Деймон Смит положил самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, в рюкзак и оставил его в поезде на линии Джубили.
Бывший алтарник Смит собрал взрывное устройство, с помощью шрапнели и часов за два фунта из супермаркета, обнаружив в интернете статью исламистов о создании бомб.
Врывное устройство должно было сработать в момент, когда пассажиры выходили бы на станции "Норт-Гринвич", однако в итоге взрыва не произошло.
В суде 20-летний молодой человек настаивал, что бомба была частью розыгрыша. Там же стало известно, что студент страдал расстройством аутического спектра и проявлял повышенный интерес к оружию и бомбам.
Его адвокат во время рассмотрения дела настаивал, что молодой человек не "переполненный ненавистью джихадист" и не хотел причинить никому ущерб.
Однако суд присяжных после двухчасового обсуждения признал Смита виновным в создании взрывного устройства с намерением подвергнуть смертельной опасности жизнь людей.
В лондонской полиции заявили, что молодому человеку не были предъявлены обвинения в рамках закона о терроризме, поскольку не было обнаружено достаточно доказательств того, что у преступления был политический мотив.
Когда его арестовали, он признался, что сделал бомбу, однако затем заявил, что она была розыгрышем на Хэллоуин.
На суде стало известно, что Смит интересовался исламом, и считал его "более правильным", чем христианство.
Он "на самом деле не практиковал ислам, хотя читал Коран и иногда молился по утрам, когда это было удобно, однако он не придерживался экстремистских взглядов", заявили его адвокаты.