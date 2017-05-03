Интерпол отказался объявлять Яценюка в международный розыск

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Интерпол отказал России в ходатайстве об объявлении экс-премьера Украины и лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка в международный розыск, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол - как адекватная и солидная международная правовая организация - согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ", - написал Аваков в "Фейсбуке".

В своем "Твиттере" он выложил копию письма, полученного от Интерпола. Из документа действительно следует, что организация не нашла оснований для объявления бывшего пермьера в розыск и в ближайшее время удалит его данные из своей базы.

На прошлой неделе в генпрокуратуре России подтвердили, что материалы для розыска экс-премьера Украины направлены в Интерпол.

Россия еще более года назад обвинила Яценюка в участии в первом вооруженном конфликте в Чечне. Осенью 2015 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" заявил, что следствие располагает информацией о личном участии Яценюка в боевых действиях.

"По данным следствия, Арсений Яценюк участвовал как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозный и в феврале 1995 года в районе городской больницы № 9 города Грозный, а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии в Октябрьском районе города Грозный 7 января 1995 года", - сказал Бастрыкин.

По его информации, у Яценюка есть награда "Честь нации" за убийство российских военных.

Согласно официальной биографии, Арсений Яценюк в 1994 и 1995 годах был студентом юридического факультета университета в Черновцах.

В конце марта этого года суд в Ставропольском крае заочно арестовал Яценюка. В отношении политика возбуждено дело об умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами и участии в вооруженной группе.

"Все последние годы Кремль пытается дискредитировать тех украинских политических деятелей, которых они люто ненавидят", - отреагировал на то решение суда сам экс-премьер.