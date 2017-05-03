Трамп заявил об "очень хорошем шансе" на мир на Ближнем Востоке

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Аббас настаивает на сохранении принципа "два государства для двух народов"

Президент США Дональд Трамп после встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом заявил, что есть "очень хороший шанс" заключить мирный договор на Ближнем Востоке.

"Мы это сделаем", - обещал Трамп на совместной пресс-конференции с Аббасом в Белом доме.

Аббас заявил Трампу, что хотел бы, чтобы мирное соглашение основывалось на подходе "два государства", а также учитывало границы стран, которые были до 1967 года.

"Теперь, господин президент, с вами у нас есть надежда", - заявил Аббас.

Трамп в то же время подчеркнул, что оба народа, палестинский и израильский, должны остановить насилие в адрес друг друга.

Аббас таким образом оказался под давлением, так как его вынуждают приостановить выплаты семьям палестинцев, находящихся в тюрьме или погибших при конфликте с израильской стороной.

Израиль считает, что этими выплатами руководство палестинской автономии помогает распространению терроризма. Между тем рейтинги Аббаса внутри автономии уже довольно низкие, а отмена выплат может привести к их дальнейшему снижению.

В феврале Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху также заявил, что добьется заключения "великого" мирного договора на Ближнем Востоке.

"Я смотрю на два и на одно государство, - признался тогда Трамп. - И мне нравится больше то, которое подходит обеим сторонам. Мне очень даже нравится то, которое подходит обеим сторонам. Мне подходит любой вариант".

Трамп тогда отошел от многолетнего принципа американской и международной политики в отношении региона. Суть похода "двух государств" в том, что конфликт между израильтянами и палестинцами должен завершиться созданием независимого палестинского государства в границах линии прекращения огня 1967 года на Западном берегу, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Новое государство должно по замыслу мирно сосуществовать с Израилем.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после февральских зявлений Трампа предостерег его администрацию от ухода от поддержки концепции двух государств.