Убившую восемь детей австралийку освободили от ответственности

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дом, где произошло убийство, впоследствии был снесен

Жительница Австралии, убившая восемь детей, признана психически больной, поэтому не предстанет перед судом и избежит уголовной ответственности.

В декабре 2014 года 40-летняя Райна Тайдей зарезала четырех своих сыновей, трех дочерей и племянницу. Погибшим было от двух до 14 лет.

Решение суда штата Квинсленд означает, что женщина не может быть привлечена к уголовной ответственности.

Тайдей помещена в специализированную клинику для душевнобольных. Дом, в котором погибли дети, был снесен, а на его месте разбит парк.

Уникальный и чудовищный случай

Райне Тайдей было предъявлено обвинение в убийстве, но психиатрическая экспертиза признала женщину невменяемой.

Врачи установили, что психическое состояние Тайдей резко ухудшилось за несколько месяцев до убийства.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Убийство потрясло жителей местной коммуны

Тайдей считала себя "избранной" и была одержима стремлением очистить себя и свою семью от демонов.

"Она услышала птичьи голоса, которые сказали ей, что она должна убить детей, чтобы спасти их", - рассказала судебный психиатр доктор Джейн Филлипс.

По словам ее коллеги доктора Франка Варгезе, Тайдей страдает от "апокалиптического бредового состояния".

"Это уникальный и чудовищный случай, ничего подобного я никогда раньше не встречал", - сказал он.

"Это шизофрения в самой тяжелой и наихудшей стадии", - добавил доктор.

Тела убитых обнаружил взрослый сын Тайдей. Там же, возле дома, находилась и его мать - она нанесла себе 35 ножевых ранений.

Суд счел убедительными доказательства того, что Тайдей не контролировала и не осознавала своих действий.

"Миссис Тайдей страдала психическим расстройством и была невменяемой в момент убийства", - решил судья.

Женщина помещена в специализированную клинику для душевнобольных в Брисбене.