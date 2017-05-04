Пришедшая из Монголии пыльная буря накрыла Пекин
Пыльная буря, пришедшая из соседней Монголии и автономной области Внутренняя Монголия, накрыла север Китая и столицу страны Пекин. Допустимый уровень содержания пыли в воздухе значительно превышают норму.
Пыльная буря зависла над значительной частью северного Китая, в том числе над Пекином.
Власти рекомендуют жителям как можно реже выходить на улицу, а детям и пожилым людям вообще не покидать дома.
Официальные данные о качестве воздуха показывают значительное превышение лимитов, установленных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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По данным пекинского агентства экомониторинга, концентрация мелких частиц в воздухе настолько велика (500 милиграмм на кубический метр при норме ВОЗ в 25), что делает воздух малопригодным для дыхания.
Пылевая буря пришла из соседней Монголии и Внутренней Монголии, автономной области Китая.
Такая экологическая обстановка сохранится в китайской столице до вечера четверга. В Пекине будет заметно снижена видимость на дорогах в течение всего дня. Десятки авиарейсов были задержаны или отменены.
Экологическая ситуация в Китае в последние годы ухудшалась, особенно зимой, когда во многих северных городах страны жители отапливают дома углем. Угольный дым загрязняет атмосферу.
Смог в Пекине бывает настолько токсичен, что многие жители могут не выходить из дома в течение нескольких дней.
В 2015 году в Пекине был объявлен самый высокий, красный уровень опасности в связи с загрязнением воздуха. За прошедшие два года о нем объявляли уже несколько раз.
В начале 2017 года власти Пекина решили создать экологическую полицию.
Новое подразделение займется борьбой с вредными выбросами в атмосферу. Оно будет выявлять различные источники загрязнения воздуха, а также неконтролируемые источники дорожной пыли.